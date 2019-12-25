Похолодание в Украине сменится в начале нового года очередным потеплением – синоптик

Температура воздуха в Украине 26 декабря составит +3…+7 °C, однако к концу недели похолодает, сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, по всей территории страны ожидаются дожди и мокрый снег.

К концу недели в Украине немного похолодает, но в начале нового года снова ожидается потепление, сообщила 25 декабря в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Пониженное атмосферное давление, атмосферные фронты циклона, влажность, плотная облачность, туманы, дожди, мокрый снег – все это завтра будет в Украине. 26 декабря пройдут дожди в большинстве областей, на западе будет преобладать мокрый снег, в южной части существенные осадки маловероятны, однако туманы – вполне", – написала синоптик.

Температура воздуха 26 декабря составит +3…+7 °C, на западе 0…+3 °C, в Крыму до +3 °C. В Киеве пройдет дождь, температура воздуха +5…+6 °C.

"К концу недели похолодает на 2–5 °C, появятся небольшие "минусы" и станет больше мокрого снега. Однако это лайт-похолодание не перейдет в настоящие морозы, а наоборот, сменится в начале нового года очередным потеплением… Погода будет переменчивой, облачной, влажной и со скачками атмосферного давления", – добавила Диденко.