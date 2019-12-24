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Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает и выпадет снег

В Украине с 27 декабря ожидается снег, на дорогах – гололед, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Диденко предупрелила, что в Украине местами будет налипание мокрого снега
Диденко предупрелила, что в Украине местами будет налипание мокрого снега
Фото: pixabay.com

С 27 декабря в Украине ожидается похолодание. Об этом 24 декабря сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"С пятницы в Украине начнет холодать, с 31 декабря 2019 года – 1 января 2020 года – снова теплеть… С 27–28 декабря, в пятницу – субботу, в большинстве областей Украины температура воздуха снизится до +3 °C – -4 °C. Соответственно, осадки с дождя перейдут в мокрый снег и снег. Плюс на дорогах снежная каша, гололед и местами налипание мокрого снега", – рассказала она.

Синоптик подчеркнула, что такая погода уже сейчас пришла в районы Карпат и скоро накроет всю западную Украину.

"25 декабря в Украине ожидаются дожди, в западных областях – с мокрым снегом. Температура воздуха в течение дня предполагается в районе +3…+8 °C, на юге +7…+12 °C В Киеве в среду пройдет дождь, днем будет около +7 °C. 27–28 декабря готовьтесь ловить снежинки на нос и теплее одевайтесь", – добавила Диденко.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/3089675571062400

24 декабря в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщали, что на ряде дорог во Львовской, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях ограничили движение грузового транспорта из-за непогоды.

Теги: Украина, погода, похолодание, непогода, дожди, дождь, гололед, снег, воздух, синоптики, дороги, температура, мокрый снег, Наталья Диденко
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