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ГСЧС предупредила о снеге, метелях, гололедице и ветре в Карпатах в начале недели

Погодные условия 23–24 декабря в Карпатах могут привести к нарушениям и местами прекращению движения на дорогах, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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ГСЧС предупредила об ухудшении погоды
ГСЧС предупредила об ухудшении погоды
Фото: EPA

В начале недели на западе Украины ухудшится погода. Об этом 22 декабря сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 23–24 декабря в западных областях – значительные дожди; в Карпатах – порывы ветра 15–20 м/с, на высокогорье – 25–28 м/с. 23–24 декабря в Карпатах ожидается существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", – сообщили в ГСЧС.

В службе отметили, что погодные условия могут привести к нарушениям и местами прекращению движения на дорогах в Карпатах.

Теги: погода, ГСЧС, Карпаты, гололед, снег, ветер
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