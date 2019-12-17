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В ряде областей Украины 17 декабря температура воздуха достигнет +16 °C

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в начале недели в Украине будет "весеннее тепло".

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Осадков в Украине 17 декабря не ожидается
Осадков в Украине 17 декабря не ожидается
Фото: pixabay.com

17 декабря в Украине ожидается теплая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

Осадков во вторник не будет. 

"Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 7–12 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15–20 м/с. Температура ночью от +4 °C до -1 °C, днем +5…+10 °C, в западных областях и на юге Одесской области +11…+16 °C", – рассказали в Укргидрометцентре.

https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2459126837672233

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в начале недели в Украине ожидается "весеннее тепло".

"В дальнейшем будет еще теплее", – подчеркнула она.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/3069584446404846

Теги: погода, Укргидрометцентр, морозы, туман, воздух, температура, Наталья Диденко
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