В ряде областей Украины 17 декабря температура воздуха достигнет +16 °C

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в начале недели в Украине будет "весеннее тепло".

Осадков в Украине 17 декабря не ожидается Фото: pixabay.com

17 декабря в Украине ожидается теплая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

Осадков во вторник не будет.

"Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 7–12 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15–20 м/с. Температура ночью от +4 °C до -1 °C, днем +5…+10 °C, в западных областях и на юге Одесской области +11…+16 °C", – рассказали в Укргидрометцентре.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в начале недели в Украине ожидается "весеннее тепло".

"В дальнейшем будет еще теплее", – подчеркнула она.