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В трех областях Украины ограничили движение транспорта из-за непогоды

На ряде дорог во Львовской, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях ограничили движение грузового транспорта из-за непогоды, проинформировали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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На западе Украины прогнозируют снегопады и метели
На западе Украины прогнозируют снегопады и метели
Фото: pixabay.com

Из-за ухудшения погодных условий 24 декабря ограничено движение транспорта в трех областях Украины, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Государственного агентства автомобильных дорог Украины, с целью недопущения заторов в движении и оперативной расчистки дорог от снега временно вводится ограничение движения транспортных средств на дорогах государственного значения", – сказано в сообщении.

Движение для грузового транспорта ограничено на ряде дорог во Львовской, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Согласно данным Укргидрометцентра, 24 декабря на западе Украины ожидаются снегопады, метели, гололед, порывы ветра составят 15–20 м/с, столбики термометров покажут 0… -5 °C.

ГСЧС предупреждала об ухудшении погоды на западе Украины в начале недели.

Теги: транспорт, Украина, погода, автомобили, ГСЧС, снегопад, Львовская область, непогода, Ивано-Франковская область, Укргидрометцентр, гололед, Закарпатская область, ограничения, автомобиль
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