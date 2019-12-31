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"Пусть бог даст разум". Участники экспедиции в Антарктиде поздравили украинцев с Новым годом. Видео

Украинцы, которые принимают участие в 24-й экспедиции в Антарктиде, записали ролик с поздравлениями соотечественникам с Новым годом. Он размещен 31 декабря на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины. Пожелания озвучил каждый из 12 участников экспедиции. "Пусть бог даст разум и душевный покой, чтобы смириться с тем, чего нельзя изменить, и силы и уверенности, чтобы изменить то, что можно изменить, и мудрости отличить одно от другого", – сказал один из них.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Украинцев поздравили 12 членов экспедиции
Украинцев поздравили 12 членов экспедиции
Скриншот: МОН УКРАЇНИ / YouTube
видео

Видео: МОН УКРАЇНИ / YouTube
Теги: Украина, Новый год, Антарктида, экспедиция, украинцы, поздравление
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