"Пусть бог даст разум". Участники экспедиции в Антарктиде поздравили украинцев с Новым годом. Видео
Украинцы, которые принимают участие в 24-й экспедиции в Антарктиде, записали ролик с поздравлениями соотечественникам с Новым годом. Он размещен 31 декабря на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины. Пожелания озвучил каждый из 12 участников экспедиции. "Пусть бог даст разум и душевный покой, чтобы смириться с тем, чего нельзя изменить, и силы и уверенности, чтобы изменить то, что можно изменить, и мудрости отличить одно от другого", – сказал один из них.
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