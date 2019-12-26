Джамала повторила детский новогодний образ

Украинская певица Джамала на своей странице в Instagram разместила фото в образе со своей детской фотографии – с бантом на голове.
Исполнительница также показала свое детское фото.
"Приняла участие в спецпроекте "Переснять Новый год" и повторила свой детский образ. Наряд на новогодние праздники мне всегда подбирала мама. Но, как видите, любовь к яркой одежде и аксессуарам у меня была всегда", – написала она.
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Взяла участь у спецпроекті від @bit.ua і @oppo_ukraine “Перезняти Новий рік» і повторила свій дитячий образ * * Вбрання на новорічні свята мені завжди підбирала мама. Але, як бачите, любов до яскравого вбрання і аксесуарів в мене була завжди * * А які новорічні костюми були у вас в дитинстві? * #OPPOReno2 #ПерезнятиНовийРік
Джамала родилась 27 августа 1983 года. В 2016 году певица победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".