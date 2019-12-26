Джамала повторила детский новогодний образ

Украинская певица Джамала поделилась детским новогодним снимком и воспроизвела образ, запечатленный на нем.

Джамала: Наряд на новогодние праздники мне всегда подбирала мама. Но, как видите, любовь к яркой одежде и аксессуарам у меня была всегда Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинская певица Джамала на своей странице в Instagram разместила фото в образе со своей детской фотографии – с бантом на голове.

Исполнительница также показала свое детское фото.

"Приняла участие в спецпроекте "Переснять Новый год" и повторила свой детский образ. Наряд на новогодние праздники мне всегда подбирала мама. Но, как видите, любовь к яркой одежде и аксессуарам у меня была всегда", – написала она.

Джамала родилась 27 августа 1983 года. В 2016 году певица победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".