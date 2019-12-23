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23 декабря, 2019
 
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"Забирай". Вышел клип alyona alyona и Джамалы. Видео

Украинские певицы alyona alyona и Джамала презентовали клип на совместный трек "Забирай". Видео опубликовала на своем YouTube-канале alyona alyona. "Обычно люди в соцсетях очень отличаются от того, какие они в жизни. Замечают все недостатки других, а о своих будто забывают. Когда тебе пишут комплименты и приятные вещи только тогда, когда что-то нужно, когда зависть через край, а желтую прессу потребляют быстрее, чем еду. Лично я считаю, что, вступив в мир ближнего, можно его понять, а встав на его пути, можно пропустить через себя все, что на нем было. Не судите да не судимы будете", – прокомментировала в Instagram премьеру клипа alyona alyona. "Сегодня соцсети стерли границы между артистом и слушателями. Вроде и хорошо, ты можешь написать кому угодно и получить ответ непосредственно. Но в то же время для артиста это ловушка. Ответишь – человек начинает думать, что ты будешь с ним общаться постоянно. Не ответишь – "зазналась, звездная болезнь". Иногда люди не понимают, что у тебя есть семья, личная жизнь, ты не можешь ответить всем!" – написала в Instagram Джамала.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Джамала (на фото слева): Сегодня соцсети стерли границы между артистом и слушателями. Для артиста это ловушка
Джамала (на фото слева): Сегодня соцсети стерли границы между артистом и слушателями. Для артиста это ловушка
Скриншот: alyona alyona / YouTube

видео

Видео: alyona alyona / YouTube
Теги: Джамала, видео, клип, alyona alyona
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