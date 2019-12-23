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23 декабря, 2019
 
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"Зимова країна на ВДНГ". В Киеве в новогоднюю ночь состоится ретро-дискотека

В новом сезоне тематикой новогодней ночи в рамках проекта "Зимова країна на ВДНГ" станет фантастическое путешествие в прошлое.

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Начало праздника 31 декабря в 22.00
Начало праздника 31 декабря в 22.00
Фото предоставлено пресс-службоймероприятия

В Киеве Новый 2020 год можно встретить на территории ВДНХ – в рамках проекта "Зимова країна на ВДНГ". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба мероприятия.

Тематикой новогодней ночи станет фантастическое путешествие в прошлое.

"С помощью музыкальной машины времени организаторы предлагают гостям проникнуться зажигательными 1980-ми, вспомнить отчаянные 1990-е и отрываться под поп-открытия 2000-х", – говорится в анонсе.

На празднике будет работать резидент радиостанции NRJ Ukraine DJ Саня Дымов.

"Это уже традиция – встречать Новый год на ВДНХ. В этом году мы открыли пятый сезон работы фестивального парка развлечений "Зимова країна на ВДНГ", но только во второй раз устраиваем масштабные ночные празднования для всех посетителей. Планы грандиозные: вместе с гостями выпить традиционный бокал игристого, с головой окунуться в любимые развлечения "Зимової країни на ВДНГ", и даже больше – оживить атмосферу беззаботного детства и юности, когда одной лишь искренней веры было достаточно, чтобы мечты стали реальностью", – прокомментировала арт-директор ВДНХ Марина Матросова.

Ретро-вечеринка под открытым небом начнется после полуночи и продлится до четырех утра. Гостей также ожидают: развлекательная программа с аниматорами, тематические конкурсы, розыгрыши, сюрпризы и подарки, романтический каток под открытым небом, сияющий сотнями разноцветных огней, тюбинговые горки и экстремальные аттракционы.

На уличной новогодней ярмарке будет работать фудкорт.

Начало празднования 31 декабря в 22.00 на центральной площади "Зимової країни на ВДНГ". График работы станции метро "Выставочный центр" продлен до 3.08.

Вход на территорию парка свободный, новогодний концерт и шоу-программа – бесплатные.

Теги: Новый год, фестиваль, ярмарка, ретро, ВДНХ, Зимова країна, традиции
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