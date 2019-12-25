Одесский зоопарк выпустил видео к году Крысы. Видео
На YouTube-канале "Большое путешествие" разместили видео Одесского зоопарка, посвященное символу грядущего 2020 года, Крысе. В ролике мужчина в маске крысы гуляет по зоопарку, устанавливает кормушку, помогает работнику зоопарка уложить корм для овец, качает ребенка на качелях. В финале он встречается с собакой, петухом и свиньей – символом 2019 года. Та уступает крысе свое главенствующее место.
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