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В Киеве зажгли главную елку Украины. Фоторепортаж

Сегодня 01.02
19 декабря, в День Святого Николая, в Киеве на Софийской площади прошла церемония зажжения огней на главной новогодней елке Украины. Дерево высотой более 20 м украсили игрушками и 4 км гирлянд. Вся локация украшена в стиле "Щелкунчика", сообщается на официальном портале Киева.
Теги: Киев, Украина, Новый год, праздники, елка, День Святого Николая
 

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