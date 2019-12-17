Осадчая показала наряженную елку у себя дома

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как наряжает елку.

Осадчая: Мы уже решили, что наша елка будет белой. А какая ваша елка? Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена у наряженной елки с корзиной, наполненной игрушками.

"Грядущий год Белой Металлической Мыши. Советуют украшать дом, елку и стол в белых и металлических цветах. Где-то еще прочитала и о Золотой Мыши, но мы уже решили, что наша елка будет белой. А какая ваша елка?" – написала она.

О том, в чем встречать год Белой Крысы можно прочитать ЗДЕСЬ, а о том, какими чертами характера обладает символ грядущего года – ЗДЕСЬ.

Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Осадчая является его бессменной ведущей.