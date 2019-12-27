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Что приготовить на Новый год Белой Крысы 2020 и как декорировать стол

Для новогоднего застолья, встречая 2020-й, год Белой Крысы, стоит обратить внимание на нежирные виды мяса, сыры и белые вина.

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В оформлении стола актуально будет смотреться серебристый декор
В оформлении стола актуально будет смотреться серебристый декор
Фото: pixabay.com

Чтобы угодить символу года 2020, Белой Крысе, выбирая между объемом и разнообразием, следует отдать предпочтение последнему принципу. Лучше приготовить не огромные порции нескольких блюд, а небольшие, но разных. 

Обязательно подайте на праздничный стол сырный салат. Можно выбрать варианты как питательных салатов вязкой консистенции, так и овощных, либо же сочетать сыр с фруктами и травами.

При выборе горячих блюд следует обратить внимание на нежирные варианты: например, запечь куриную грудку, индюшатину или приготовить телятину. Если вы отдаете предпочтение рыбе, остановите выбор на видах без костей.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Для гарнира хорошим вариантом будут рис, кускус, булгур либо же другие крупы.

В блюда желательно добавлять разные виды орехов – одно из любимых лакомств Белой Крысы. Также символ приходящего года оценит различные канапе и тарталетки с овощной, сырной и ореховой начинкой. В качестве аперитива, провожая уходящий год, можно подать сырную тарелку с орехами и медом, а к ней – белое вино.

Для встречи 2020 года лучше выбрать не коктейли, а качественные чистые напитки и отдать предпочтение белому игристому вину для распития его под бой часов.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На десерт можно приготовить нежирный торт: чизкейк, бисквит или безе. Крыса "оценит" конфеты типа грильяж, с начинкой из сухофруктов, ягод и полезных зерен: чиа или киноа.

В новогоднюю ночь на столе должны быть фрукты ярких цветов и обязательно цитрусовые: они создадут праздничное настроение, придадут аромат, а также, как верят в Китае, привлекут удачу и достаток.

Посуду для встречи Года Белой Крысы лучше выбрать светлую, окаймленную золотом или серебром. В оформлении стола актуально будет смотреться серебристый декор. На столе можно разместить подсвечники с белыми, кремовыми или розовыми свечами. Также в новогоднюю ночь на столе будут уместны небольшие композиции из еловых ветвей и статуэтки в виде крысы из металла или белой керамики.

Теги: Новый год, интересное, год Белой Крысы
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