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В МИД Украины выразили надежду, что визит Меркель в Москву поможет выполнению парижских договоренностей

Украина ценит поддержку немецкого правительства и лично канцлера ФРГ Ангелы Меркель, отметила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко. Так она прокомментировала запланированный визит Меркель в Москву.

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В МИД Украины отмечают, что контактируют с представителями ФРГ
В МИД Украины отмечают, что контактируют с представителями ФРГ
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Будущий визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву может благоприятно повлиять на выполнение договоренностей глав стран нормандского формата.

Об этом УНН заявила 6 января спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

"Мы ценим поддержку правительством ФРГ и лично канцлером нашего государства в отстаивании территориальной целостности и государственного суверенитета... Мы исходим из того, что визит канцлера в Москву станет важным в контексте побуждения России к выполнению ее обязательств в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Париже", – сказала она.

Спикер МИД Украины отметила, что украинские дипломаты находятся в тесном контакте с немецкими и координируют шаги по реализации Минских соглашений.

Сегодня пресс-служба Кремля сообщила, что 11 января Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит с рабочим визитом Меркель. Стороны, в частности, планируют обсудить Минские соглашения и договоренности, достигнутые на саммите в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Путина. Стороны анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца. Во время саммита Меркель выразила надежду на то, что Минские соглашения будут пересмотрены. "Есть вопрос, этот документ окаменевший или его можно менять. Ведь есть определенные предложения президента Зеленского по его изменению. Мы надеемся, что этот документ вновь станет гибким и будет оживлен", – заявила она.

Теги: Россия, Владимир Путин, Ангела Меркель, МИД Украины, Москва, нормандский формат, Екатерина Зеленко
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