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Советник Хаменеи заявил, что Иран готовится нанести удар по военным объектам США

Американцы должны ответить за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, после чего они не должны искать новой эскалации, заявил военный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган.

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Дехган: Американцы должны получить удар, равный удару, который они нанесли
Дехган: Американцы должны получить удар, равный удару, который они нанесли
Фото: ЕРА

Военный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что ответом Тегерана на убийство американскими военными командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани, вероятно, будет атака на военные объекты США.

"Ответ наверняка будет военным и против военных объектов... Позвольте мне сказать вам одну вещь: наше руководство официально объявило, что мы никогда не искали войны и не будем искать войны", – подчеркнул Дехган.

Он высказал мнение, что США начали войну, потому должны отвечать за свои действия.

"Единственное, что может закончить этот период войны, – американцы должны получить удар, равный удару, который они нанесли. Впоследствии они не должны искать новой эскалации", – добавил советник верховного лидера Ирана.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис и еще 10 человек: охранники Сулеймани и попутчики.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

Теги: США, Иран, Али Хаменеи, Касем Сулеймани
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