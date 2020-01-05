Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Иран полностью вышел из ядерной сделки после убийства Сулеймани

После гибели командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касема Сулеймани власти Ирана объявили, что не будут соблюдать условия и ограничения, установленные соглашением об ограничении ядерной программы Тегерана, которое было подписано в 2015 году.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сулеймани был убит в результате авиаудара США по международному аэропорту Багдада в Ираке
Сулеймани был убит в результате авиаудара США по международному аэропорту Багдада в Ираке
Фото: ЕРА

5 января Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки, информирует агентство Associated Press.

Иранское государственное телевидение сообщило, что Тегеран больше не будет соблюдать никаких условий и ограничений, установленных соглашением, которое было подписано в 2015 году.

До этого Иран поэтапно выходил из сделки, а страны-партнеры настаивали на ее сохранении.

В то же время в сообщении сказано, что Иран "остается открытым для переговоров с европейскими партнерами" и не отступает от "данных ранее обещаний, что не будет стремиться к созданию ядерного оружия".

Решение приняли после того, как 3 января США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Сегодня тело Сулеймани доставили в Иран, в аэропорту его встречали тысячи людей. Из-за убийства генерала между США и Ираном обострились отношения.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану (СВПД), считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

27 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое входит в систему ООН, заявило, что Иран нарушил заключенную в 2015 году с ведущими мировыми державами "ядерную сделку".

19 ноября США восстановили санкции против ядерного объекта Фордо в Иране.

Теги: США, Иран, оружие, санкции против Ирана, ядерная программа, сделка, Касем Сулеймани
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Водянова заявила, что официально выйдет замуж в 2020 году
Водянова заявила, что официально выйдет замуж в 2020 году
Итальянский Vogue отказался от фотосессий из-за загрязнения окружающей среды
Итальянский Vogue отказался от фотосессий из-за загрязнения окружающей среды
Модель Victoria's Secret Хоск призналась, что преодолела алкогольную зависимость
Модель Victoria's Secret Хоск призналась, что преодолела алкогольную зависимость
Галкин показал реакцию своих детей на архивное видео с их участием
Галкин показал реакцию своих детей на архивное видео с их участием
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS