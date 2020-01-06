Иран привел ракеты в повышенную боевую готовность – Reuters

США внимательно следят за иранскими ракетами, приведенными в повышенную боевую готовность, заявил источник Reuters.

В результате авиаудара США по международному аэропорту Багдада в Ираке был убит иранский генерал Сулеймани Фото: ЕРА

Соединенные Штаты обнаружили повышенную боевую готовность иранских ракетных сил на территории всей страны, заявил 5 января Reuters неназванный американский чиновник.

По словам источника, пока неизвестно, какой характер носит повышенный уровень готовности иранских ракетных войск – оборонительный или наступательный. Он добавил, что сейчас "невозможно определить, находятся они в состоянии обороны или готовятся к нападению", но США "внимательно за этим следят".

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. 5 января тело Сулеймани доставили в Иран, в аэропорту его встречали тысячи людей.

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани. 5 января Тегеран объявил о полном выходе из соглашения, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

5 января в Ираке коалиция во главе с Соединенными Штатами приостановила операцию "Непоколебимая решимость" против ИГИЛ, НАТО временно остановил работу учебной миссии.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут решительно отвечать на возможные провокации Ирана.