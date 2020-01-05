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Коалиция во главе с США приостановила операцию в Ираке

Американцы приостановили операцию против ИГИЛ для защиты военных баз, на которых размещены войска коалиции.

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США приостановило операцию в Ираке
США приостановило операцию в Ираке
Фото: ЕРА

Коалиция во главе с США приостановила операцию "Непоколебимая решимость" в Ираке. Об этом 5 января сообщила пресс-служба штаба операции.

В сообщении говорится, что главным приоритетом для них является защита персонала коалиции, а регулярные обстрелы военных баз членами "Хезболлы Катаиб" привели к гибели американских граждан и иракских правохранителей.

В результате нападений американцы приняли решение сосредоточиться на защите своих объектов, где размещены военнослужащие.

"Это ограничило нашу способность проводить тренинги с партнерами и поддерживать их операции против "Исламского государства" и поэтому мы приостановили эту деятельность при условии постоянного пересмотра", – говорится в сообщении.

Пресс-служба операции заявила, что коалиция готова в любой момент вернуться к противостоянию исламистам.

5 января парламент Ирака проголосовал за резолюцию, которая отменяет соглашение с международной коалицией против ИГИЛ во главе с США из-за убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Резолюции парламента не являются обязательными для правительства, поскольку это не законы.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис и еще 10 человек: охранники Сулеймани и попутчики.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

Теги: США, Ирак, военные, террористы, нападение, исламисты, военнослужащий, ИГИЛ, деятельность
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