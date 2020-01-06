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США будут действовать без колебаний в случае провокаций Ирана – Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с главой правительства и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром по поводу эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Помпео: Администрация Трампа будет действовать без колебаний, чтобы сохранить жизнь американцев
Помпео: Администрация Трампа будет действовать без колебаний, чтобы сохранить жизнь американцев
Фото: ЕРА

5 января госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром заявил, что Соединенные Штаты решительно будут отвечать на возможные провокации Ирана.

Об этом Помпео сообщил в Twitter.

"Джайшанкар и я только что обсудили продолжающиеся угрозы и провокации со стороны Ирана. Администрация [президента США Дональда] Трампа будет действовать без колебаний, чтобы сохранить жизнь американцев, а также жизни наших друзей и союзников в безопасности", – написал Помпео.

Пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что Помпео 5 января обсудил "продолжающиеся провокации и угрозы Ирана" на Ближнем Востоке с главой правительства и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. 

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей.  

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. 5 января тело Сулеймани доставили в Иран, в аэропорту его встречали тысячи людей.

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани. 5 января Тегеран объявил о полном выходе из соглашения, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

5 января в Ираке коалиция во главе с Соединенными Штатами приостановила операцию "Непоколебимая решимость" против ИГИЛ, НАТО временно остановил работу учебной миссии.

Теги: США, Иран, Ирак, Индия, переговоры, Багдад, Тегеран, Катар, Майк Помпео
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