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В США сайт военного учета "упал" из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Из-за опасений о возможной войне между Ираном и США сайт военного учета американских призывников "упал" в связи с большим объемом трафика, информирует CNN.

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Американцы массово заходили на сайт военного призыва из-за опасений о возможной войне с Ираном
Американцы массово заходили на сайт военного призыва из-за опасений о возможной войне с Ираном
Фото: ЕРА

В США 3 января сайт военного учета "упал" из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Пресс-служба портала сообщила в Twitter, что причиной стало распространение дезинформации.

"Из-за распространения дезинформации наш веб-сайт в настоящее время испытывает большие объемы трафика. Если вы пытаетесь зарегистрироваться или подтвердить регистрацию, пожалуйста, зайдите позже сегодня, так как мы работаем над решением этой проблемы", – говорится в заявлении.

На данный момент сайт работает.

Как сообщает CNN, сайт "упал" через несколько часов после объявления об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США по приказу американского президента Дональда Трампа.

По данным телеканала CNN, 3 января самым частым поисковым запросом стал хештег #WorldWarIII. Вероятно, усилившееся напряжение между Ираном и США вызвало опасения у американцев по поводу возможной войны между странами и нового призыва. Это привело к тому, что американцы массово переходили на сайт военного учета призывников.

Веб-сайт Selective Service используется для регистрации лиц, которые потенциально подлежат военному призыву – это мужчины возрастом от 18 до 25 лет.

3 января США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. 5 января тело Сулеймани доставили в Иран, в аэропорту его встречали тысячи людей.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

5 января стало известно, что коалиция во главе с американцами приостановила операцию "Непоколебимая решимость" против ИГИЛ в Ираке, а НАТО временно приостановил учебную миссию.

Теги: США, Иран, убийство, военные, призыв, авиаудар, конфликт, Касем Сулеймани
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