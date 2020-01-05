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НАТО 6 января соберется на специальное заседание из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг запланировал срочное заседание для обсуждения ситуации в Ираке.

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Столтенберг запланировал заседание совета НАТО
Столтенберг запланировал заседание совета НАТО
Фото: ЕРА

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о специальном заседании из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Оно запланировано на 15.00 (14.00 по Киеву) 6 января. Об этом сообщил корреспондент немецкой телекомпании ZDF Штефан Лейферт в Twitter.

На встрече членов совета НАТО планируют обсудить ситуацию в Ираке, в частности обострение между Ираном и США в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

Ранее стало известно, что НАТО временно приостановил учебную миссию в Ираке из-за произошедшего.

5 января Иран полностью вышел из ядерной сделки, что снимает со страны все ограничения.

3 января США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Сегодня тело Сулеймани доставили в Иран, в аэропорту его встречали тысячи людей.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

5 января стало известно, что коалиция во главе с американцами приостановила операцию "Непоколебимая решимость" против ИГИЛ в Ираке.

Теги: США, Иран, НАТО, убийство, Йенс Столтенберг, конфликт, Касем Сулеймани, заседание
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