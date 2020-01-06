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Папа римский призвал к диалогу и сдержанности на фоне конфликта между Ираном и США

Папа римский Франциск следит за развитием конфликта на Ближнем Востоке и молится о мире.

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Папа римский молится о мире на фоне конфликта между Ираном и США
Папа римский молится о мире на фоне конфликта между Ираном и США
Фото: ЕРА

Во время воскресной молитвы в Ватикане 5 января папа римский Франциск призвал все стороны конфликта поддерживать диалог и сдержанность. Хотя он прямо не назвал Иран и США, речь, вероятно, шла о напряжении между этими странами, пишет Reuters.

Понтифик отметил, что война принесет только смерть и разрушение.

В интервью "Радио Ватикана" диппредставитель папы римского в Иране Лео Боккарди отметил, что понтифик следит за развитием событий и молится о мире.

По его словам, конфликт между Ираном и США вызывает обеспокоенность у Ватикана.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. 5 января тело Сулеймани доставили в Иран, в аэропорту его встречали тысячи людей.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

5 января стало известно, что коалиция во главе с американцами приостановила операцию "Непоколебимая решимость" против ИГИЛ в Ираке, а НАТО временно приостановил учебную миссию.

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

Германия инициирует встречу министров иностранных дел стран-членов ЕС для обсуждения безопасности Ирака.

Теги: США, Иран, папа римский, Ватикан, убийство, война, военные, Франциск, молитва, конфликт, разрушения
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