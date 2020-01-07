Помпео назвал убийство Сулеймани "правильным шагом"

Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что бывший командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани планировал новые террористические акции.

Помпео заявил, что Сулеймани несет ответственность за убийства многих американцев Фото: ЕРА

7 января во время брифинга госсекретарь США Майк Помпео сказал, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани является "правильным шагом". Его выступление опубликовано на канале Госдепартамента США в YouTube.

Помпео заявил, что Сулеймани несет ответственность за убийства многих американцев. По словам госсекретаря, он готовил новые террористические акции.

Заявления Тегерана о том, что генерал находился в Ираке с дипломатической миссией, не соответствуют действительности, добавил Помпео.

Газета The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, писала, что Помпео несколько месяцев настаивал на убийстве Сулеймани.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. 5 января Тегеран объявил о полном выходе из соглашения, направленного на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций.

Президент США заявлял, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – говорил Трамп.