Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Помпео назвал убийство Сулеймани "правильным шагом"

Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что бывший командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани планировал новые террористические акции.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Помпео заявил, что Сулеймани несет ответственность за убийства многих американцев
Помпео заявил, что Сулеймани несет ответственность за убийства многих американцев
Фото: ЕРА

7 января во время брифинга госсекретарь США Майк Помпео сказал, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани является "правильным шагом". Его выступление опубликовано на канале Госдепартамента США в YouTube.

Помпео заявил, что Сулеймани несет ответственность за убийства многих американцев. По словам госсекретаря, он готовил новые террористические акции.

Заявления Тегерана о том, что генерал находился в Ираке с дипломатической миссией, не соответствуют действительности, добавил Помпео.

Газета The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, писала, что Помпео несколько месяцев настаивал на убийстве Сулеймани.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. 

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. 5 января Тегеран объявил о полном выходе из соглашения, направленного на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций.

Президент США заявлял, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – говорил Трамп.

Теги: США, Иран, смерть, убийство, Багдад, Тегеран, Майк Помпео, Касем Сулеймани
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Ryzdvyana. Ой як же було". Kazka презентовала клип. Видео
  "Ryzdvyana. Ой як же було". Kazka презентовала клип. Видео
  Вышел трейлер нового сезона шоу Пэлтроу The Goop Lab. Видео
  Вышел трейлер нового сезона шоу Пэлтроу The Goop Lab. Видео
Мадонна показала, как отдыхает c детьми и бойфрендом
Мадонна показала, как отдыхает c детьми и бойфрендом
Вайнштейну выдвинули новые обвинения в изнасиловании и домогательствах
Вайнштейну выдвинули новые обвинения в изнасиловании и домогательствах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS