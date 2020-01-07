Основная масса дислоцировавшихся раньше в Багдаде и Таджи военнослужащих Бундесвера были переброшены в Иорданию и Кувейт, об этом сообщили члены немецкого правительства.

Германия планирует временно вывести часть своих военнослужащих из Ирака из сооображений безопасности. Об этом сегодня во время брифинга в Бундестаге сообщили министр иностранных дел Хейко Маас и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пишет Deutsche Welle.

Такие действия были согласованы с международной коалицией по борьбе с ИГИЛ.

По словам немецких министров, дислоцировавшиеся раньше в Багдаде и Таджи военнослужащие были переброшены в Иорданию и Кувейт. Ранее они были вовлечены в подготовку иракских сил безопасности.

Сегодня Канада сообщила о временном прекращении работы своей тренировочной миссии в Ираке.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командующий спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.

4 января стало известно, что Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии по подготовке кадров для армии в Ираке после убийства в Багдаде американскими военными Сулеймани.

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент 5 января проголосовал за вывод иностранных войск из страны.