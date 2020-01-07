Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Канада приостановила работу тренировочной миссии в Ираке

Канада в Ираке продолжает следить за обстановкой в среде безопасности и принимает меры для обеспечения безопасности как гражданского, так и военного персонала своей тренировочной миссии, сообщил министр обороны Харджит Саджан.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Канада сворачивает работу миссии
Канада сворачивает работу миссии
Фото: ЕРА

Канада временно прекращает работу своей тренировочной миссии в Ираке. Об этом изданию CBC рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан.

"Мандат миссии НАТО и операции IMPACT (канадская тренировочная миссия в Ираке. – "ГОРДОН") остаются неизменными, но все тренировочные действия в Ираке временно прекращаются, пока мы продолжаем следить за обстановкой в среде безопасности", – написал Саджан.

По его словам, Канада принимает меры для обеспечения безопасности как гражданского, так и военного персонала.

4 января стало известно, что Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии по подготовке кадров для армии в Ираке после убийства в Багдаде американскими военными командующего спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.

Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.

Теги: Ирак, Канада, миссия, Харджит Саджан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Ризатдинова показала сына от Онищенко
Ризатдинова показала сына от Онищенко
Леди Гага: Меня неоднократно насиловали в 19-летнем возрасте
Леди Гага: Меня неоднократно насиловали в 19-летнем возрасте
  Yummy. Вышел новый клип Бибера. Видео
  Yummy. Вышел новый клип Бибера. Видео
Полякова сняла на видео танец младшей дочери
Полякова сняла на видео танец младшей дочери
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS