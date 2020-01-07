Канада приостановила работу тренировочной миссии в Ираке

Канада в Ираке продолжает следить за обстановкой в среде безопасности и принимает меры для обеспечения безопасности как гражданского, так и военного персонала своей тренировочной миссии, сообщил министр обороны Харджит Саджан.

Канада временно прекращает работу своей тренировочной миссии в Ираке. Об этом изданию CBC рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан.

"Мандат миссии НАТО и операции IMPACT (канадская тренировочная миссия в Ираке. – "ГОРДОН") остаются неизменными, но все тренировочные действия в Ираке временно прекращаются, пока мы продолжаем следить за обстановкой в среде безопасности", – написал Саджан.

По его словам, Канада принимает меры для обеспечения безопасности как гражданского, так и военного персонала.

4 января стало известно, что Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии по подготовке кадров для армии в Ираке после убийства в Багдаде американскими военными командующего спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.

Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.