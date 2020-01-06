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Госдеп США ждет от Ирака пояснений в связи с решением парламента о выводе иностранных войск

5 января в ходе экстренного заседания иракского парламента по вопросу убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани было принято решение расторгнуть соглашение о безопасности с международной коалицией против ИГИЛ. В США призвали власти Ирака задуматься о важности сотрудничества в экономике и в сфере безопасности, а также о важности присутствия международной коалиции в стране для победы над ИГИЛ.

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Спикер Госдепа: В США разочарованы таким решением парламента
Спикер Госдепа: В США разочарованы таким решением парламента
Фото: wikipedia.org

В Государственном департаменте США ждут от Ирака пояснений в связи с решением парламента страны потребовать вывода военнослослужащих возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ. Об этом 5 января заявила спикер Госдепа Морган Ортагус, пишет Reuters.

По ее словам, американские дипломаты "настоятельно призывают" власти Ирака задуматься о важности сотрудничества в экономике и в сфере безопасности между двумя странами, а также о важности присутствия международной коалиции для победы над ИГИЛ. 

Ортагус подчеркнула, что в США разочарованы таким решением парламента.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент 5 января проголосовал за вывод иностранных войск из страны

В тот же день коалиция во главе с американцами приостановила операцию "Непоколебимая решимость" против ИГИЛ в Ираке.

Теги: США, Ирак, коалиция, парламент, ИГИЛ
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