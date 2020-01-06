Трамп заявил о возможности "невиданных" санкций против Ирака

Санкции против Ирана могут показаться Ираку "очень скучными", заявил президент США Дональд Трамп.

Ираку могут грозить жесткие санкции со стороны США, заявил 5 января журналистам американский президент Дональд Трамп, сообщает Reuters.

Так президент США отреагировал на решение иракского парламента, потребовавшего вывести с территории страны американские войска.

Трамп отметил, что если Багдад попросит американцев уйти, но сделает это "не очень дружелюбно", то США введут против Ирака "невиданные санкции" – такие, что санкции против Ирана покажутся иракцам "очень скучными".

По словам американского президента, США используют авиабазу в Ираке, на строительство которой были потрачены миллиарды долларов. Трамп подчеркнул, что иракцы должны заплатить за это".

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. 5 января тело Сулеймани доставили в Иран, в аэропорту его встречали тысячи людей.

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани. 5 января Тегеран объявил о полном выходе из соглашения, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

5 января в Ираке коалиция во главе с Соединенными Штатами приостановила операцию "Непоколебимая решимость" против ИГИЛ, НАТО временно остановил работу учебной миссии.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут решительно отвечать на возможные провокации Ирана. Источник Reuters заявил, что Иран привел ракетные войска в повышенную боевую готовность.