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В 2017 году Трамп отругал подчиненных за пропущенный звонок от Путина

Президент США Дональд Трамп в 2017 году отругал своего тогдашнего советника по национальной безопасности Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сказали ему о звонке российского лидера Владимира Путина, который является "единственным человеком, который может нас уничтожить".

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Трамп назвал Путина "единственным человеком, который может нас уничтожить"
Трамп назвал Путина "единственным человеком, который может нас уничтожить"
Фото: ЕРА

В 2017 году президент США Дональд Трамп отчитал тогдашнего советника по нацбезопасности Майкла Флинна и других подчиненных за невозможность принять звонок от Путина. Об этом говорится в новой книге американского журналиста Питера Бергена "Трамп и его генералы: цена хаоса", пишет Business Insider.

Ссылаясь на действующих и бывших американских официальных лиц, автор пишет, что 27 января 2017 года, через несколько недель после победы в президентской гонке, Трамп встречался с тогдашним британским премьером Терезой Мэй в Белом доме.

Во время обеда Мэй поинтересовалась у Трампа о том, звонил ли ему Путин. Президент США ответил отрицательно. Тогда Флинн, стоявший рядом ним, сказал, что президент России звонил несколько дней назад, но сотрудники администрации не смогли включить эти переговоры в рабочий график Трампа.

"Вы что шутите? Владимир Путин пытался мне позвонить, а вы не дали мне трубку? О чем вы думали?" – сказал Трамп.

Флинн попытался объяснить, что поступило много запросов на телефонные переговоры с Трампом, и потому в Белом доме пытаются "определить, с кем вы будете разговаривать".

Трамп назвал Путина "единственным человеком, который может нас уничтожить". Позже он вернулся к теме телефонного разговора с российским лидером и раскритиковал подчиненных.

Издание напоминает, что 28 января 2017 года телефонный разговор Трампа с Путиным все же состоялся.

Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, Тереза Мэй, Майкл Флинн
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