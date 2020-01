Белый дом отказался передать 20 электронных писем об оказании помощи Украине – New York Times

Администрация президента США Дональда Трампа отказала газете New York Times предоставить около 40 страниц переписки между сотрудником управления по вопросам бюджета Майклом Даффи и помощником исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Робертом Блэром, которая касается заморозки военной помощи для Украины.

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила о наличии 20 электронных писем между сотрудником управления по вопросам бюджета Майком Даффи и помощником исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Миком Малвани Робертом Блэром с обсуждением замораживания пакета военной помощи Украине, но предоставить их Белый дом отказывается, сообщает 3 января New York Times.

Речь идет о примерно 40 страницах переписки между Даффи и Блэром между 1 мая и 2 октября 2019 года.

В ответ на распоряжение суда о скорейшей обработке указанных документов отдел по вопросам свободы информации доставил лаконичное письмо, в котором говорится, что оно не будет предоставлять ни одну из 40 страниц электронных писем – даже с отредактированным текстом.

В управлении сослались на исключения из Акта о свободе информации, предположив, что раскрытие указанного материала "помешает откровенному и искреннему обмену мнениями, который необходим для принятия эффективных правительственных решений".

В конце августа издание Politico сообщило, что Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине для укрепления национальной безопасности и обороны, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов в Украине используются в интересах Вашингтона. Трамп не подтверждал эту информацию. Вице-президент Майк Пенс заявлял, что выделение Украине военной помощи зависит от ее успехов в борьбе с коррупцией.

12 сентября администрация президента разблокировала программу военной помощи. 19 сентября Палата представителей Конгресса США после задержки одобрила выделение Украине средств для укрепления безопасности.

22 сентября Трамп заявил, что поддерживал Украину с самого начала, но очень разочарован тем, что другие страны не помогают этой стране в той же мере. 24 сентября он признал, что останавливал программу помощи Украине, добиваясь, чтобы Евросоюз также выделял средства Киеву.

24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении Трампа на Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент. В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Конгресса США. Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.

Посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд заявлял, что предоставление военной помощи Украине зависело от публичного заявления Зеленского о расследовании деятельности компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден.