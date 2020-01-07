Трамп создал благоприятную конъюнктуру, которая позволяет Ирану паразитировать на идеях выдворения "американских оккупантов" с Ближнего Востока

Чувствую необходимость добавить еще немного мыслей о последствиях убийства Касема Сулеймани в Ираке и всей этой заварухе на Ближнем Востоке.

Очень забавно читать некоторые ресурсы и мнения, которые снисходительно-хихикающим тоном отмечают, что вся эта реакция Ирака и Ирана на убийство Сулеймани – просто-напросто бравада, сиюминутная истерика и ни к чему не приводящее позерство.

Дескать, покричат, потанцуют, посжигают флаги, поплачут и ничего не будут делать, а, мол, решение парламента Ирака и вовсе смешное: где там США, а где Ирак.

Вот что хочу сказать. "Ближний Восток – дело тонкое". Я вообще не люблю эту фразу. И эта заезженная уже всеми до смерти фраза на самом деле описывает не сложности процессов в регионе, а именно их тонкость и чувствительность, прежде всего в культурно-идеологическом смысле.

Символы, знаки, жесты, чувства, выражения – все это имеет огромное значение для Ближнего Востока. Вас в первую очередь считывают и оценивают по этим категориям. Любой, кто был там и общался с людьми, знает, что я имею в виду.

Поднятие красного "флага мести" над мечетью Джамкаран в Иране, похороны Сулеймани в Тегеране и траур в Ираке, воинствующая антиамериканская истерия – это все не пустые звуки для местного населения и Ближнего Востока, хоть и могут показаться странными для внешнего обывателя. Но они и не ориентированы на внешнего обывателя: европейца, американца, канадца, украинца или мексиканца.

Убийство Сулеймани – невероятно важное событие не потому, что убили какого-то злого гения, посмевшего якобы бросить вызов "белой цивилизации" в лице США и Европы. Это "технарско-институциональное" восприятие произошедшего крайне примитивно и вводит в заблуждение многих людей, что, собственно, и произошло с внешней политикой США.

Соединенные Штаты наступают на те же грабли, что и всегда. С каждым ударом по Ирану они лишь усиливают его.

И смерть Сулеймани лишь расширит влияние Ирана и усилит его позиции в регионе, как это произошло после вторжения США в Ирак 2003 года.

Многочисленные сети проиранских партизанских объединений обладают невероятно широкой социальной базой и пользуются народной поддержкой, чего Штатам так и не удалось достичь. Их мало кто любит и воспринимает, их внутренняя легитимность в Ираке так и не взлетела после 2003 года.

Почему? Потому что они продолжают действовать на поверхностном уровне, играя либо с общенациональными элитами, либо с малой частью субнациональных элит (типа иракских курдов), которых они считают по своим причинам лояльными, либо вообще ни с кем не играют (как в Иране и в Сирии), будучи поглощенными собственной американоцентричной надменностью и различными предрассудками относительно Ближнего Востока.

И знать об этом регионе в Вашингтоне далеко не все хотят или не придают значения, как сейчас в администрации Трампа.

Их "стратегия максимального давления" на Иран стала спасательной лодкой для радикально-консервативного крыла иранского политикума, который в 2020 году получат шанс на реванш на выборах президента.

Из-за действий Трампа реформисты и умеренные в Иране полностью обанкротились политически. Их концепция постепенного диалога с Западом, на которую сделал ставку Рухани, оказалась неинтересной и непонятной Вашингтону. Другого предложить Ирану Рухани не смог, и этот вакуум начали заполнять силовики и консерваторы.

Да, безусловно, США могут не особо бояться голосования парламента Ирака по их выдворению из страны. Всегда можно опереться на Иракский Курдистан, например. Можно даже замутить мини-войнушку между ним и Багдадом.

Но это уже финиш. Трамп сделал для Ирана чудесный подарок – создал благоприятную региональную конъюнктуру, которая позволяет Тегерану паразитировать на идеях выдворения "американских оккупантов" с Ближнего Востока – идея, я напомню, имеющая поддержку во многих странах, даже тех, где элиты союзные Штатам.

Для того, чтобы "убить" символ, недостаточно просто нажать кнопку или спустить курок. К убийству символа или образа нужно подходить максимально осторожно и взвешенно. А иногда этого и вовсе лучше не делать.

Поэтому и получается, что мертвый Сулеймани служит Ирану не менее эффективно (а может быть, и более), чем живой медийный персонаж, которого сами американцы себе на голову и раскрутили, как это в свое время и было с, к примеру, [террористом, руководителем созданной им организации "Армия единобожия и джихада"] Абу Мусабом аз-Заркави.

Иран не будет ударяться в фанатично-воинствующее безумие, как многие у нас в Украине склонны верить. Он не будет стрелять по первому попавшемуся американцу. Он создаст долгосрочную стратегию противостояния, выжимая максимум из сложившегося, возможно, временного, антиамериканского консенсуса – стратегию, которую США так и не смогли родить за все годы своей иракско-иранской саги.

А выгоду от этого получат только радикалы, экстремисты и геополитические противники США. Поэтому главный вопрос всей этой вакханалии с авиаударом, как мне кажется, следующий: неужели Сулеймани того стоил?

Источник: Iliya Kusa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора