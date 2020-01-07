В Иране в ходе давки во время прощания с Сулеймани погибло 35 человек

Сегодня в иранском городе Керман похоронят убитого 3 января командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани. По данным местных медиков, давка на церемонии прощания привела к жертвам.

Сегодня в иранском Кермане по меньшей мере 35 человек погибли, 48 получили различные травмы в результате давки в ходе церемонии прощания с погибшим в результате атаки американских военных иранским генералом Касемом Сулеймани. Об этом сообщает "Русская служба ВВС" со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Сегодня в родном городе Сулеймани Кермане на юго-востоке Ирана проходит церемония прощания с убитым, после чего состоятся его похороны.

По словам медиков, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города.

4 января с Сулеймани прощались в Багдаде, 6 января – в Тегеране.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани. 5 января Тегеран объявил о полном выходе из соглашения, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.