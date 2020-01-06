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В Тегеране проходит церемония прощания с Сулеймани. Фоторепортаж

Сегодня 11.50
Сегодня в столице Ирана Тегеране проходит церемония прощания с командиром иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани, который был убит американскими военными в ночь на 3 января. Фото обнародовало агентство ЕРА. На церемонию собрались сотни тысяч людей. Молитву над телом Сулеймани прочитал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Дочь погибшего Зейнаб Сулеймани на похоронах пригрозила США и Израилю "темными днями". 7 января генерала похоронят в родном городе Керман.
Теги: Иран, похороны, Тегеран, Али Хаменеи
 

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