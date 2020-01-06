Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Дочь Сулеймани пригрозила США и Ираку "темными днями"

Дочь погибшего в Багдаде командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани Зейнаб назвала президента США Дональда Трампа "игрушкой в руках международных сионистов".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня в Иране проходит похоронная церемония
Сегодня в Иране проходит похоронная церемония
Фото: ЕРА

Дочь погибшего в Багдаде командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани пригрозила США и Израилю "темными днями". Об этом Зейнаб Сулеймани заявила в ходе похоронной процессии в Тегеране, сообщает американский телеканал CNN.

Она обратилась к президенту США Дональду Трампу со словами: "Вы – символ глупости и игрушка в руках международных сионистов".

Дочь погибшего генерала высказала мнение, что план Трампа "разделить народы Ирака и Ирана" был стратегической ошибкой и только укрепил "историческое единство между двумя нациями и их взаимную вечную ненависть к Соединенным Штатам".

Сегодня в Иране похоронят Сулеймани.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб СулейманиВместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис и еще 10 человек: охранники Сулеймани и попутчики.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.

Теги: США, Иран, Израиль, убийство, похороны, Дональд Трамп, Касем Сулеймани
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Анонсы новинок Disney+ собрали в одном ролике. Видео
  Анонсы новинок Disney+ собрали в одном ролике. Видео
Приемные дочери Мадонны спели перед камерой
Приемные дочери Мадонны спели перед камерой
Спирс занялась акройогой
Спирс занялась акройогой
Водянова заявила, что официально выйдет замуж в 2020 году
Водянова заявила, что официально выйдет замуж в 2020 году
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS