Дочь Сулеймани пригрозила США и Ираку "темными днями"

Дочь погибшего в Багдаде командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани Зейнаб назвала президента США Дональда Трампа "игрушкой в руках международных сионистов".

Дочь погибшего в Багдаде командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани пригрозила США и Израилю "темными днями". Об этом Зейнаб Сулеймани заявила в ходе похоронной процессии в Тегеране, сообщает американский телеканал CNN.

Она обратилась к президенту США Дональду Трампу со словами: "Вы – символ глупости и игрушка в руках международных сионистов".

Дочь погибшего генерала высказала мнение, что план Трампа "разделить народы Ирака и Ирана" был стратегической ошибкой и только укрепил "историческое единство между двумя нациями и их взаимную вечную ненависть к Соединенным Штатам".

Сегодня в Иране похоронят Сулеймани.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис и еще 10 человек: охранники Сулеймани и попутчики.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.