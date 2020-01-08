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В Иране отказались передавать черные ящики разбившегося украинского самолета компании-производителю Boeing

Куда именно будут направлены черные ящики с разбившегося в Иране украинского самолета для их дальнейшей расшифровки и анализа, пока неизвестно. Причина аварии будет объявлена только после анализа данных черных ящиков, сообщили в Организации гражданской авиации Ирана.

На борту самолета находилось 177 человек
На борту самолета находилось 177 человек
Фото: ЕРА

Иран не будет передавать компании Boeing черные ящики самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который разбился сегодня утром сразу после взлета в аэропорту Тегерана. Об этом заявили в Организации гражданской авиации Ирана, пишет агентство Mehr.

Глава организации Али Абедзаде подчеркнул, что Иран не отдаст черные ящики самолета США, где был изготовлен лайнер. Пока неясно, куда будут направлены черные ящики для их дальнейшей расшифровки и анализа.

Он отметил, что представители Украины смогут принимать участие в расследовании авиационного происшествия.

Абедзаде добавил, что причина аварии не будет раскрыта до завершения анализа данных черных ящиков.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Украина, Иран, самолет, авиакатастрофа, авиация, расследование, лайнер, крушение самолета МАУ в Иране
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