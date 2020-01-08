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Гончарук: Принято решение о временном прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвали не строить версий и не делать выводов о причинах авиакатастрофы украинского самолета в Иране до официальных итогов расследования.

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Гончарук: Мы договариваемся с Ираном, чтобы туда вылетел самолет с нашими экспертами и специалистами
Гончарук: Мы договариваемся с Ираном, чтобы туда вылетел самолет с нашими экспертами и специалистами
Фото: kmu.gov.ua

Украина ввела временное органичение на полеты самолетов своего гражданского флота в Иран. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"До выяснения причин трагедии мы приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана. Как только причины будут выяснены, решение будет пересмотрено", – отметил премьер.

Он призвал не делать никаких выводов до официального сообщения о причинах аварии.

"Мы уже договариваемся с Ираном, чтобы туда вылетел самолет с нашими экспертами и специалистами, которые будут принимать участие в расследовании этой трагедии... Мы уже знаем, что иранская комиссия начала соответствующие процедуры, мы уже их уведомили, что украинские специалисты должны быть участниками этих процессов. Мы не видим для этого никаких преград", – отметил Гончарук.

Он напомнил, что на борту самолета находились граждане большого количества стран.

"Это и Швеция, и Канада, там было много студентов, которые летели из Ирана… Поэтому это трагедия не только для Украины, но и для всего мира. Я думаю, что причины этой трагедии будут интересны не только нам", – сказал украинский премьер-министр.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что регион, где упал украинский самолет, "очень сложный" и потому еще раз призвал раньше времени не делать никаких заявлений и выводов по поводу причин авиакатастрофы.

Он добавил, что на борт самолета сели 167 пассажиров, хотя на рейс были зарегистрированы 169 человек.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что, по предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Теги: Украина, Иран, авиакатастрофа, крушение, Алексей Гончарук, Алексей Данилов, брифинг, крушение самолета МАУ в Иране
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