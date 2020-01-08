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Антон Ходза
Антон Ходза

Украинский блогер.


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Сейчас будут забрасывать тонны фейковых фото и видео якобы с места катастрофы. Россия такой информационный повод не пропустит

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Также будьте внимательны. Россия такой информационный повод, конечно, не пропустит. Сейчас будут забрасывать миллиарды бессмысленных или конспирологических версий, тонны фейковых фото и видео.

Цель: максимально забить информационное пространство, заставить обсуждать глупости, максимально макнуть Украину.

Поэтому: доверяйте информации только из проверенных источников (солидные западные медиа, официальные сообщения правительств, проверенные и солидные журналисты и т.д.).

Что точно надо проверять: фото и видео якобы с места событий или от очевидцев, которые разгоняют социальными сетями без указания на источник и без проверки.

Проверяйте себя: если вы чувствуете, что контент слишком сенсационный или хороший, и еще никто из вышеупомянутых об этом не написал – то, скорее всего, это з…лупа.

Придерживайтесь информационной гигиены. Быстрых результатов по любой катастрофе не стоит ждать. И в вакууме всегда рождается конспирология. Она щекочет нервы, стимулирует участки мозга, генерирует выработку гормонов. Но это фальшивка.

Потребляйте только качественную информацию.

Источник: Антон Ходза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, МАУ, Антон Ходза, крушение самолета МАУ в Иране
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