Пристайко заявил, что Украина и Иран скоординируют усилия по расследованию авиакатастрофы в Тегеране

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поговорил с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом. Стороны в том числе выразили соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в Тегеране.

Украина и Иран скоординируют усилия по расследованию авиакатастрофы в Тегеране, заявил 8 января в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Говорил с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом. Выразили соболезнования. Договорились скоординировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы PS752 в Тегеране", – написал Пристайко.

Spoke to Foreign Minister of #Iran Javad Zarif @JZarif. Both expressed our condolences. Agreed to coordinate further actions of our investigation groups closely to determine the cause of the terrible plane crash #PS752 in #Tehran. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 8, 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины.

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать Boeing бортовые самописцы – черные ящики с разбившегося самолета.