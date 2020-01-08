МАУ опубликовала полный список пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Иране

Среди погибших в авиакатастрофе в Иране – около 30 несовершеннолетних. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" опубликовала 8 января полный список

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета Фото: ЕРА

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" опубликовала 8 января полный список пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Иране.

Среди погибших – 29 несовершеннолетних, родившихся после 2002 года, в том числе 14 детей в возрасте до и 10 лет.

В списке из 167 пассажиров два украинца. Также погибли девять украинцев – членов экипажа.

Скриншот: flyuia.com

Скриншот: flyuia.com

Скриншот: flyuia.com

Скриншот: flyuia.com

Скриншот: flyuia.com

Скриншот: flyuia.com

Скриншот: flyuia.com

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины.

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – черные ящики с разбившегося самолета.