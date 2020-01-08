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МАУ опубликовала список погибших из украинского экипажа самолета, разбившегося в Иране

В Тегеране 8 января погибли три пилота рейса "Международных авиалиний Украины" и шесть бортпроводников.

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На борту потерпевшего крушение самолета находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины
На борту потерпевшего крушение самолета находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины
Фото: ЕРА

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 8 января на своем сайте опубликовала список погибших украинцев из экипажа разбившегося в иранском Тегеране самолета.

Пилоты:

  • Наумкин Алексей Евгеньевич
  • Гапоненко Владимир Иванович
  • Хоменко Сергей Анатольевич.

Бортпроводники:

  • Статник Екатерина Олеговна
  • Матьков Игорь Валерьевич
  • Микитюк Мария Михайловна
  • Лихно Денис Михайлович
  • Овчарук Валерия Евгеньевна
  • Сологуб Юлия Николаевна.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Украина, Иран, авиакатастрофа, МАУ, крушение, Тегеран, погибшие, крушение самолета МАУ в Иране
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