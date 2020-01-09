В Иране назвали версии о запущенной по самолету МАУ ракете "полной ложью"

Пресс-секретарь вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи заявил, что версии западных СМИ, будто бы Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" мог быть чем-то поражен, "не подтвердит ни один военный или политический эксперт".

В результате катастрофы погибло 167 пассажиров и девять членов экипажа Фото: ЕРА

Пресс-секретарь вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи назвал версии западных СМИ о запущенной по самолету Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ракете "полной ложью", сообщает 8 января Mehr News Agency.

По его словам, США ведут "психологическую войну" и подобные сообщения являются "нелепыми".

Шекарчи добавил, что большинство пассажиров сбитого самолета были "бесценной иранской молодежью", а власти Ирана делают все, чтобы обеспечить безопасность народа и страны. На борту было 147 иранцев.

Он утверждает, что версии, будто бы Boeing 737-800 мог быть чем-то поражен, "не подтвердит ни один военный или политический эксперт".

Посольство Украины в Иране заявило, что версии теракта или ракетной атаки исключены, затем исправило сообщение.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины катастрофы пока неизвестны.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины. МАУ опубликовала полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – "черные ящики" с разбившегося самолета. В МИД Украины пояснили, что Иран не должен передавать их кому-либо, так как является основной страной в расследовании катастрофы.