Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Катастрофа украинского самолета. "Киевстар" и lifecell предоставят абонентам скидки на звонки в Иран

Мобильный оператор "Киевстар" с 8-го по 20 января не будет взимать плату за звонки в Иран, а lifecell предоставит абонентам 20 дополнительных минут на такие звонки. В компании Vodafone заявили, что "вряд ли могут чем-то помочь гражданам другой страны", но если будет трафик, готовы будут откорректировать счета.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Авиакатастрофа произошла 8 января
Авиакатастрофа произошла 8 января
Фото: EPA

Компании "Киевстар" и lifecell предоставили абонентам скидки на звонки в Иран после катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" 8 января. Об этом сообщили пресс-службы операторов.

"С 8-го по 10 января 2020 года средства за звонки из сети "Киевстар" на номера мобильной или фиксированной связи в Иране взиматься не будут. Все расходы на звонки вернутся в течение дня, когда был осуществлен звонок", – говорится в сообщении "Киевстара" в Facebook.

https://www.facebook.com/kyivstar/posts/2934939273216530

Компания lifecell сообщила, что предоставит абонентам  в Иране дополнительные минуты для звонков.

"В рамках программы "Забота через границы" lifecell обеспечил бесплатными услугами связи своих абонентов, находящихся в Иране. Чтобы клиенты lifecell в Иране могли связаться со своими родными и близкими, им начислено бесплатно 20 минут для голосовых звонков в пределах страны пребывания и в Украине", – сообщил оператор.

Пресс-секретарь компании Vodafone Виктория Павловская заявила "Громадському радіо", что в данной ситуации они вряд ли смогут помочь гражданам другой страны.

"Мы всегда помогаем нашим гражданам и абонентам в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий. В данном случае мы вряд ли сможем чем-то помочь гражданам другой страны. Но если будет хоть какой-то трафик, по факту готовы будем откорректировать счета", – сказала она.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины катастрофы пока неизвестны. 

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан УкраиныМАУ опубликовала полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – "черные ящики" с разбившегося самолета.

Вечером 8 января из Киева в Иран отправится украинский самолет со специалистами для расследования авиакатастрофы.

Теги: мобильная связь, Киевстар, МАУ, Vodafone, lifecell, крушение самолета МАУ в Иране
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Pink c мужем поздравили друг друга с датой свадьбы
Pink c мужем поздравили друг друга с датой свадьбы
"Как вам мой кадык?" Слава из "НеАнгелов" отдыхает на Бали
"Как вам мой кадык?" Слава из "НеАнгелов" отдыхает на Бали
  20s. Mozgi, "Время и Стекло", Michelle Andrade спели вместе. Видео
  20s. Mozgi, "Время и Стекло", Michelle Andrade спели вместе. Видео
  100-летнюю эволюцию одежды для мальчиков показали в коротком ролике. Видео
  100-летнюю эволюцию одежды для мальчиков показали в коротком ролике. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS