Катастрофа украинского самолета. "Киевстар" и lifecell предоставят абонентам скидки на звонки в Иран

Мобильный оператор "Киевстар" с 8-го по 20 января не будет взимать плату за звонки в Иран, а lifecell предоставит абонентам 20 дополнительных минут на такие звонки. В компании Vodafone заявили, что "вряд ли могут чем-то помочь гражданам другой страны", но если будет трафик, готовы будут откорректировать счета.

Компании "Киевстар" и lifecell предоставили абонентам скидки на звонки в Иран после катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" 8 января. Об этом сообщили пресс-службы операторов.

"С 8-го по 10 января 2020 года средства за звонки из сети "Киевстар" на номера мобильной или фиксированной связи в Иране взиматься не будут. Все расходы на звонки вернутся в течение дня, когда был осуществлен звонок", – говорится в сообщении "Киевстара" в Facebook.

Компания lifecell сообщила, что предоставит абонентам в Иране дополнительные минуты для звонков.

"В рамках программы "Забота через границы" lifecell обеспечил бесплатными услугами связи своих абонентов, находящихся в Иране. Чтобы клиенты lifecell в Иране могли связаться со своими родными и близкими, им начислено бесплатно 20 минут для голосовых звонков в пределах страны пребывания и в Украине", – сообщил оператор.

Пресс-секретарь компании Vodafone Виктория Павловская заявила "Громадському радіо", что в данной ситуации они вряд ли смогут помочь гражданам другой страны.

"Мы всегда помогаем нашим гражданам и абонентам в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий. В данном случае мы вряд ли сможем чем-то помочь гражданам другой страны. Но если будет хоть какой-то трафик, по факту готовы будем откорректировать счета", – сказала она.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины катастрофы пока неизвестны.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины. МАУ опубликовала полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – "черные ящики" с разбившегося самолета.

Вечером 8 января из Киева в Иран отправится украинский самолет со специалистами для расследования авиакатастрофы.