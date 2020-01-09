Люди несут цветы в аэропорт Борисполь, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе в Иране. Видео
Сотни людей приносят в аэропорт Борисполь цветы и лампадки, чтобы почтить память экипажа самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который утром 8 января потерпел крушение в Иране. Видео опубликовала пресс-служба МАУ в Facebook. Среди 176 погибших на борту было 11 граждан Украины – девять членов экипажа и двое пассажиров. "Украинская правда" сообщает, что люди также приносят цветы к посольству Ирана в Киеве.
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