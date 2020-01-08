Авиакатастрофа в Иране. Что известно о погибших гражданах Украины

Кто управлял самолетом

В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" сообщили, что экипаж состоял из девяти украинцев, в частности, трех пилотов и шестерых бортпроводников. Президент МАУ Евгений Дыхне утверждает, что разбившийся Boeing 737-800 был "одним из лучших самолетов, с лучшим экипажем". Вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский рассказал, что командир экипажа Владимир Гапоненко имел 11,6 тыс. часов налета (почти весь – на самолете Boeing 737), инструктор Алексей Наумкин – 12 тыс. часов налета, второй пилот Сергей Хоменко – 7,6 тыс. часов налета. По словам Сосновского, экипаж отдыхал в гостинице Тегерана перед вылетом.

Стюардесса МАУ, которая знакома с некоторыми членами экипажа, обнародовала в соцсети их фото перед последним вылетом. Скриншот: 8.yuliia.8 / Instagram

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Что известно о пилотах

Командир экипажа Владимир Гапоненко проживал в Киеве. Был женат, воспитывал двух несовершеннолетних дочерей. Образование получил в 1987 году в Кировоградском высшем летном училище гражданской авиации.

Его супруга Екатерина Гапоненко рассказала NewsОne, что муж "был пилотом всю жизнь и не представлял жизни без неба". Женщина сказала, что просила супруга не лететь этим рейсом из-за неспокойной ситуации в Иране, но он заявил, что не может так поступить.

Фото: Владимир Гапоненко / Facebook

Второй пилот – Сергей Хоменко. В прошлом он был командиром подразделения транспортной авиационной эскадрильи "Блакитна стежа". За время работы Хоменко освоил пилотирование самолетов Вoeing 767 и Boeing 737. Его вспоминают как настоящего мастера своего дела, сообщают "Факты ICTV".

Третий пилот – инструктор Алексей Наумкин. В МАУ рассказали "Фактам ICTV", что Наумкин был "замечательным инструктором, который научил десятки вторых пилотов и командиров". Одногруппник погибшего Сергей Чорний написал в Facebook, что Наумкин был "одним из лучших пилотов на курсе. Очень порядочный был человек. Из династии пилотов".

Фото: Алексей Наумкин / Facebook

Что известно о шестерых бортпроводниках

Екатерина Статник. "Факты ICTV" пишут, что на момент гибели ей было 27 лет. На странице девушки в Facebook указано, что она из Киева. В своем Instagram она публиковала фото из разных стран.

Фото: Ketty Statnik / Facebook

34-летний Игорь Матьков был старшим бортпроводником. "У него не было семьи, мы с отцом – его семья. Мы вчера с ним вечером попрощались. Нам еще рукой помахал. Рейс туда был вечерний, а утром назад. Говорит: "Я, мама, утром буду". И в 6 утра дочка звонит из Америки и спрашивает: "На каком рейсе Игорь полетел?" Я говорю, что в Тегеран. Она говорит: "Украинские авиалинии" там разбились". Мы никуда не можем дозвониться. Поэтому приехали в аэропорт из Козельца [Черниговской области] сюда", – рассказала "Обозревателю" мать Матькова.

Женщина добавила, что ее сын окончил факультет иностранных языков в Киевском национальном лингвистическом университете, а перед этим учился в Кировоградском летном училище. В МАУ проработал 10 лет.

Игорь Матьков. Фото: Vladyslav Pérez / Facebook

Мария Микитюк. В своем профиле в Instagram девушка указала, что ей 24 года и она посетила 23 страны. Издание "Версії" пишет, что она родом из Ивано-Франковска. В 2018 году окончила факультет лингвистики и социальных коммуникаций Национального авиационного университета. В Telegram-канале NAU informal пишут, что Микитюк была "очень яркой, красивой, веселой и душевной девушкой. Настоящий пример для студентов. Умела знатно веселиться и закрывать сессии на "5". Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких позитивных и активных людей нужно еще поискать".

Фото: teplo_maria / Instagram

Денис Лихно. Родственники погибшего рассказали "Сегодня", что ему "не было и 30 лет". В авиации он работал приблизительно пять лет. Отличался спокойным характером. Telegram-канал NAU informal пишет, что Лихно учился в Национальном авиационном университете в 2012–2018 годах. "Денис – отличный парень и хороший друг. Не самый примерный студент, но как любой АКИшник, мог выучить все в последнюю неделю, сдать в последнюю секунду и при этом помочь другим одногруппникам. Работал в МАУ всего полгода, но уже запомнился многим коллегам. Всегда казалось, что его ожидает долгая и успешная жизнь", – говорится в сообщении.

Фото: Денис Лихно / Facebook

Валерия Овчарук. На ее странице в Facebook указано, что она родилась в Луганске, жила в Киеве. На странице Луганской областной государственной администрации в Facebook сообщается, что Овчарук было 28 лет.

Фото: Valeriia Ovcharuk / Facebook

Юлия Сологуб родом из Нововолынска Волынской области. Девушке было 25 лет, она училась в Киевском национальном лингвистическом университете. В 2018-м вышла замуж. В МАУ работала полгода, сообщает "12 канал".

Юлия Сологуб. Фото: 12kanal.com

Журналист Владимир Рунец написал в Facebook, что рейс из Тегерана в Борисполе утром ожидали двое людей, один из них – муж Сологуб. "Они стояли и ждали, не понимая, почему приехали телевизионщики. Мужчина узнал, что встречать уже некого, когда услышал, что рассказывает журналистка в прямом эфире", – сообщил Рунец. Вечером люди стали приносить цветы в аэропорт.

Муж погибшей Сологуб. Фото: Володимир Рунець / Facebook

Что известно о пассажирах – гражданах Украины

Елена Малахова, 1981 года рождения. Была директором авиакомпании ООО "Скайавиатранс", которая занимается перевозкой грузов. Принадлежавший компании Ил-76 разбомбили 5 августа 2019 года в ливийском городе Мисурата. Самолет, по официальной версии, вез гуманитарный груз из Анкары, пишет "Страна".

Фото: Elena Malakhova / Linkedin

