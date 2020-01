Такие режимы, как в Иране, – на словах страшные антиамериканисты. А когда доходит до прямого столкновения – выбирают самый не наглый вариант

В большом информационном контексте об Иране пока можно четко выделить, к чему шел сюжет, начавшийся с убийства Сулеймани. Иран явно выбрал путь деэскалации. До ситуации с катастрофой самолета, по которой сейчас слишком мало информации и рано конкретно высказываться.

1. Четыре дня иранцы думали, как же грандиозно отомстить. И в итоге надумали, что грандиозной местью будет такой ракетный удар по базам, от которого не пострадал ни один американец. При этом предупредили Ирак об ударе, ну а иракцы, естественно, маякнули американцам. О чем это говорит? Иранцы не могли не ответить. Трамп приказал убить их суперзвезду – именно так нужно рассматривать Сулеймани. Это не просто генерал и не просто консервативный политик. В рамках их культурно-политической системы он был суперзвездой. (Кстати, интересно, не ездил ли он в последнее время в Анкару? А то у Эрдогана уж слишком креативные действия пошли по Ливии). Но иранцы все равно не решились отвечать так, чтобы это точно задело Америку, и было отчетливым актом войны. Хотя наверняка могли. Это типично для таких режимов – на словах и пока не поймают, они страшные антиамериканисты, а когда доходит до прямого столкновения – выбирают самый не наглый вариант, потому что отлично понимают, что наглость может закончиться демонтажом их власти.

2. Дальше все зависит только от Трампа. Он написал у себя в Twitter, что все хорошо. All is well. Думаю, это означает, что он действительно рад, что Иран не пошел на серьезную эскалацию. Конечно, Дональд теперь может бить по Ирану, пока не надоест. И даже если Иран будет запускать ракеты во все стороны, это все равно не сравнится с военным потенциалом Америки. Но вообще-то Дональд не ястреб. Например, когда пару лет назад все предрекали "Третью мировую", потому что Трамп грозил авианосцем Ким Чен Ыну, а в КНДР отвечали, что не сдадутся и что у них уже есть ядерная бомба, – в итоге никакой войны не было. Более того, Трамп и Ким так сошлись, что аж оказывали друг другу политические услуги. Закончился ничем и ракетный удар Трампа по базам Асада в Сирии после химической атаки в 2017 году – Асад вон до сих пор хорошо себя чувствует.

3. Дональд, естественно, будет мочить демократов. Будет говорить, что они отнимают его – как верховного главнокомандующего – время и внимание фарсом под названием "импичмент". Будет говорить, что демократы поддержали Иран, когда Иран грозился уничтожить Америку, а значит, демократы предали Америку. Но при этом надо помнить, что американцы перестали поддерживать войны. Еще когда у Обамы был выбор, что делать с Асадом в Сирии, опросы показывали, что уровень поддержки американцами прямого военного вмешательства – самый низкий за десятки лет. Сейчас это может быть еще меньше. Чтобы с этим работать в контексте выборов, Дональду не нужна война – ему нужен успех. И успех у него уже есть – в виде решительной ликвидации топ-врага Америки. Какие успехи могут быть, если бить по Ирану дальше? Ну разрушения в Тегеране. Но как это может согреть сердца американских избирателей?

4. Само убийство Сулеймани выглядит как часть соперничества между Ираном и США за Ирак. Иран наверняка хотел прирасти Ираком и вытолкнуть оттуда американцев. Возможно, Сулеймани таки придумал, как это сделать, и как раз поэтому был убит. Чтобы сохранять Ирак в своем влиянии, военной силы мало, нужна хоть какая-то лояльность. Если Трамп будет с территории Ирака бить по Ирану, то меньшинствам в Ираке это, конечно, понравится, а вот большинству – вряд ли. Слишком будет дорогое удовольствие для Америки.

5. Главный вопрос во всем этом сюжете – это ядерная программа Ирана, остальное второстепенно. Естественно, иранцы заявили, что будут и дальше работать, чтобы получить ядерное оружие. Естественно, самому опасному режиму в регионе не дадут довести это до конца. Какими средствами – вопрос. Европейцы костьми лягут, чтобы не военными. Если Иран таки сбил наш самолет, то у него теперь нет ну никакой вообще приличной позиции даже для европейцев, которые всегда рады поддержать головорезов, – слишком много деструктива на одном субъекте. Иран не пропетляет.

Источник: Дмитрий Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора