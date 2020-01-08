В Пентагоне сообщили об ударе по двум американским базам в Ираке

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что по двум военным объектам США в Ираке Иран выпустил более 10 баллистических ракет.

Авиабаза Аль-Асад в Анбаре была не единственным американским объектом в Ираке, который в ночь на 8 января обстрелял Иран. Об этом CNN сообщил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.

Вторым объектом стала база международной коалиции в Эрбиле, столице Иракского Курдистана.

В оборонном ведомстве США уточнили, что Иран выпустил более 10 баллистических ракет. Согласно последним оценкам американской разведки, у Ирана было оклоло 2000 баллистических ракет, сообщил Fox News источник в Пентагоне.

Хоффман не уточнил масштаб разрушений и есть ли жертвы. Военные на обеих базах, по его словам, находились в повышенной боевой готовности из-за риска нападения.

В Пентагоне пообещали предпринять ответные меры "для защиты персонала, партнеров и союзников США" в регионе.

По информации CNN, удар был нанесен в 1.30 8 января по местному времени (0.30 по Киеву). Источники телеканала рассказали, что на авиабазе Аль-Асад есть жертвы среди иракцев. Высокопоставленный чиновник администрации президента сказал ABC News, что, по предварительной информации, жертв среди американцев нет.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм написала в Twitter, что администрация президента Дональда Трампа знает о нападениях на американские объекты в Ираке.

"Президент был проинформирован [о случившемся], внимательно следит за ситуацией и консультируется со своей командой по национальной безопасности", – сообщила она.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team. — Stephanie Grisham (@PressSec) January 7, 2020

Об обстреле американской авиабазы Аль-Асад сообщил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани".

Командир элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майор Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп. Он пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

7 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Сулеймани несет ответственность за убийства многих американцев. По словам госсекретаря, он готовил новые террористические акции.