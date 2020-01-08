Сулеймани убили из-за подготовки нападения на военных и дипломатов США – советник Трампа

Нападение на американские объекты с целью убийства военных и дипломатов США иранский генерал Касем Сулеймани планировал на "ближайшие дни", поэтому убили Сулеймани, объяснил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Иранского генерала Касема Сулеймани американские военные убили в связи с полученными данными о подготовке им нападения на объекты США, жертвами которого могли стать американские военные и дипломаты.

Об этом 7 января сообщил в эфире телеканала Fox советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О`Брайен, информирует Politico.

Он отметил, что у Белого дома была информация о том, что американских солдат и дипломатов "в значительном количестве" Сулеймани и его соратники собирались убить в "ближайшие дни".

Reuters сообщает, что глава Пентагона Марк Эспер подтвердил данную информацию.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп. Он пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

7 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Сулеймани несет ответственность за убийства многих американцев. По словам госсекретаря, он готовил новые террористические акции.