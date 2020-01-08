Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Сулеймани убили из-за подготовки нападения на военных и дипломатов США – советник Трампа

Нападение на американские объекты с целью убийства военных и дипломатов США иранский генерал Касем Сулеймани планировал на "ближайшие дни", поэтому убили Сулеймани, объяснил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
О`Брайен объяснил, почему США убили Сулеймани
О`Брайен объяснил, почему США убили Сулеймани
Фото: ЕРА

Иранского генерала Касема Сулеймани американские военные убили в связи с полученными данными о подготовке им нападения на объекты США, жертвами которого могли стать американские военные и дипломаты.

Об этом 7 января сообщил в эфире телеканала Fox советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О`Брайен, информирует Politico.

Он отметил, что у Белого дома была информация о том, что американских солдат и дипломатов "в значительном количестве" Сулеймани и его соратники собирались убить в "ближайшие дни".

Reuters сообщает, что глава Пентагона Марк Эспер подтвердил данную информацию.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. 

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп. Он пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

7 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Сулеймани несет ответственность за убийства многих американцев. По словам госсекретаря, он готовил новые террористические акции.

Теги: США, убийство, военные, нападение, Дональд Трамп, советник, дипломаты, Касем Сулеймани, Марк Эспер, Роберт О'Брайен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Ryzdvyana. Ой як же було". Kazka презентовала клип. Видео
  "Ryzdvyana. Ой як же було". Kazka презентовала клип. Видео
  Вышел трейлер нового сезона шоу Пэлтроу The Goop Lab. Видео
  Вышел трейлер нового сезона шоу Пэлтроу The Goop Lab. Видео
Мадонна показала, как отдыхает c детьми и бойфрендом
Мадонна показала, как отдыхает c детьми и бойфрендом
Вайнштейну выдвинули новые обвинения в изнасиловании и домогательствах
Вайнштейну выдвинули новые обвинения в изнасиловании и домогательствах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS