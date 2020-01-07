Число жертв давки на прощании с Сулеймани возросло до 56, еще 213 человек пострадали

В иранском Кермане возобновили процедуру погребения ликвидированного американскими военными командира элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани. Днем похороны приостанавливали из-за большого количества людей, желающих попрощаться с ним.

Пострадавшие на церемонии прощания с Сулеймани находятся в больнице Фото: ЕРА

Число жертв давки в иранском городе Керман в ходе церемонии прощания с погибшим в результате атаки американских военных генералом Касемом Сулеймани возросло до 56 человек. Об этом 7 января сообщил глава ведомства Ирана по чрезвычайным ситуациям Пир-Хосейн Коуливанд, информирует агентство Fars.

Он добавил, что еще 213 человек пострадали, они госпитализированы.

До этого было известно о 40 погибших и 213 раненых.

Первоначально планировалось, что сегодняшняя процессия завершится погребением генерала и одного из его соратников, однако власти решили отменить похороны из-за слишком большого количества людей, желающих попрощаться с ним.

Вечером агентство IRNA проинформировало, что похороны возобновили.

4 января с Сулеймани прощались в Багдаде, 6 января – в Тегеране.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. 5 января Тегеран объявил о полном выходе из соглашения, направленного на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.