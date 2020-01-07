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США привели свои войска на Ближнем Востоке в повышенную боевую готовность – СМИ

В повышенную боевую готовность американские войска на Ближнем Востоке были приведены для противодействия возможным атакам беспилотников Ирана, утверждают источники CNN.

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Военные приведены в повышенную боеготовность в ночь на 6 января
Военные приведены в повышенную боеготовность в ночь на 6 января
Фото: ЕРА

Американские войска на Ближнем Востоке приведены в повышенную боевую готовность. Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщает 7 января CNN.

Причиной этому стали данные разведки о перемещении Ираном боевой техники, включительно с беспилотными летательными аппаратами и баллистическими ракетами.

Войска США намерены противостоять возможным атакам беспилотников Ирана.

Собеседники агентства рассказали, что в повышенную боеготовность американские военные были приведены в ночь на 6 января в связи с обострением отношений между Тегераном и Вашингтоном после убийства военными США в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани.

В CNN отметили, что военные США приготовились к потенциальным атакам на свои базы в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Иордании.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани. 

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп. Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

The New York Times написала 4 января, что Трамп отдал приказ убить Сулеймани, основываясь на неубедительных выводах разведки. Издание утверждало, что военные чиновники были удивлены приказом Трампа, тогда как вице-президент США Майк Пенс и государственный секретарь США Майк Помпео выступали за крайние меры против Сулеймани.

5 января Помпео заявил, что выводы разведки были однозначны.

Теги: США, Иран, Ближний Восток, военные, разведка, беспилотники, войска
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