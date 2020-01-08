Конструктивные проблемы у Boeing 737-800 были обнаружены только в старых самолетах. А разбившийся в Тегеране – новый – авиаэксперт Мироненко

Конструктивные проблемы у Boeing 737-800 были обнаружены только в старых самолетах, а разбившийся в иранском Тегеране борт "Международных авиалиний Украины" был новым, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" редактор украинского авиационного портала avianews.com Александр Мироненко.

"Можно как угодно относиться к МАУ, но за 30 лет с момента создания авиакомпании у нее не было ни одной катастрофы с человеческими жертвами, ни одного серьезного происшествия. Более того, авиапарк компании один из самых современных в Украине. Если посмотреть официальный реестр на сайте Госавиаслужбы (а он в открытом доступе), парк МАУ и парк SkyUp, двух крупных украинских перевозчиков, в среднем находится в пределах 11–12 лет эксплуатации. Если сравнивать даже с европейскими компаниями, это отличный показатель. Самолет, разбившийся в Тегеране, был новым, 2016 года выпуска. Это отличный современный борт, произведенный специально для МАУ на заводе Boeing и прошедший все технические обслуживания. Усталость металла или другие технические неполадки обычно возникают у самолетов после 20–30 лет эксплуатации, здесь же самолету три с половиной года – по меркам авиации абсолютно новый борт. Да, у МАУ нет бесплатного питания, проблемы с сервисом, но к безопасности полетов никогда претензий не было", – отметил журналист.

По его мнению, у самолета вряд ли произошли проблемы с двигателем, которые могли привести к возгоранию.

"Относительно информации о конструктивном дефекте модели Boeing 737-800 и о том, что в прошлом году около 50 самолетов сняли с рейсов из-за трещины между фюзеляжем и крылом. Речь идет о креплении "ухо – вилка", или на английском pickle fork. Эти конструктивные проблемы были обнаружены только в старых самолетах. Тогда были выставлены директивы и проведены проверки на воздушных судах, которые совершили более 20 тыс. взлетов-посадок. Самолет, который использовался только три с половиной года, под эти директивы не подпадал. Обратите внимание на видео крушения самолета. Там видно, как еще в полете отделяется пламя. Это не похоже на простой помпаж двигателя, то есть нарушение работы двигателя, которое приводит к возникновению кратковременного пламени. Помпаж может произойти, когда, например, либо птица попадает, либо из-за какого-то дефекта в двигателе. Но в таких случаях обычно не бывает такого огромного пламени. Чаще всего двигатель глушится, вводится специальный режим аварийной посадки и самолет приземляется. Это может быть как экстренная посадка без выработки топлива, так и с выработкой. Но в подавляющем большинстве случаев из-за проблем с двигателем Boeing быстро и нормально совершают посадку", – подчеркнул собеседник.

Он не исключает, что причиной катастрофы могло стать внешнее воздействие на самолет.

"Проблема в том, насколько можно доверять расследованию иранской стороны о причинах катастрофы. В идеале черные ящики необходимо расшифровывать в независимом бюро где-то в Европе – на нейтральной площадке, которая не связана ни с США, ни с Ираном, и которую нельзя будет обвинить в каком-то манипулировании. Не хочу спекулировать, нужно дождаться результатов по записям в черных ящиках и по расшифровкам переговоров диспетчеров, но с учетом, что накануне из Ирана выпускали ракеты, сейчас нельзя отрицать каких-либо версий с участием внешнего воздействия на самолет. Сейчас важно, чтобы с черными ящиками и информацией в них было все в порядке и ее корректно расшифровали", – резюмировал Мироненко.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины.

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – черные ящики с разбившегося самолета.

МАУ опубликовали полный список пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Иране.

Вечером 8 января из Киева в Иран отправится украинский самолет со специалистами для расследования авиакатастрофы.