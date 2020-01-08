Первая катастрофа в истории МАУ. Что известно о крушении Boeing в Иране. Главное

Надпись на табло аэропорта Борисполь гласит, что утренний рейс из Тегерана отменен Фото: ЕРА

Что произошло?

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ должен был вылететь в Киев из Тегерана в 5.15 по местному времени (3.45 по Киеву), однако вылет отложили до 6.12. Причина задержки рейса пока не названа. Ожидалось, что по киевскому времени рейс PS752 прибудет в столицу Украины около 8.00. Однако спустя две минуты после взлета самолет исчез с радаров.

Карта полета на ресурсе Flightradar24 свидетельствует, что в 6.14 Boeing продолжал набирать высоту, достигнув 2400 м; воздушная скорость составляла 480 км/ч. Крушение произошло возле строящегося города Паранд, в 35 км от Тегерана.

Скриншот: flightradar24.com

Вскоре после инцидента в соцсетях и в иранских СМИ появилась видеозапись неизвестного очевидца. Видео не верифицировано, но, по уверениям журналистов, на нем запечатлены последние секунды перед гибелью лайнера. Траектория его снижения пологая, заметно, что самолет горел еще до столкновения с землей.

Прибывшие на место аварии репортеры сняли дымящиеся мелкие обломки, оторвавшиеся двигатели, одежду и обувь погибших.

ВИДЕО

Видео: CNA / YouTube

Агентство Fars сообщило, что в первые минуты после катастрофы 22 спасательные команды отправились в Паранд. Найти живых не удалось.

Кто был на борту Boeing?

Boeing 737-800 вмещает 189 пассажиров. По первоначальным данным иранского агентства Tasnim, на борту лайнера могло находиться 180 человек, включая экипаж.

Днем 8 января иранские и украинские власти уточнили: погибших – 176: девять членов экипажа и 167 пассажиров.

Два человека, имевших билеты на рейс, не сели на борт, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Фото: ЕРА

Авиакомпания МАУ опубликовала список погибших пассажиров. Среди них две украинки: Ольга Кобюк и Елена Малахова.

По данным украинского МИД, 82 пассажира имели иранское гражданство, 63 – канадское. Также на борту было 10 граждан Швеции, четверо афганцев, по три гражданина Великобритании и Германии.

Исходя из списка фамилий, большинство были этническими иранцами. Они летели в страны своего постоянного проживания, используя аэропорт Борисполь как транзитный. Многие пассажиры были студентами. Также на борту находилось 13 детей в возрасте до 10 лет.

Весь экипаж был украинским.

Пилоты:

Наумкин Алексей Евгеньевич;

Гапоненко Владимир Иванович – командир воздушного судна;

Хоменко Сергей Анатольевич.

Бортпроводники:

Статник Екатерина Олеговна;

Матьков Игорь Валерьевич;

Микитюк Мария Михайловна;

Лихно Денис Михайлович;

Овчарук Валерия Евгеньевна;

Сологуб Юлия Николаевна.

Катастрофу уже расследуют?

Да. Спасатели к полудню обнаружили оба "черных ящика" – регистратор полетных данных и речевой самописец.

Как заявили в Организации по расследованию происшествий в гражданской авиации Ирана (ОПРГАИ), пилот не сообщал диспетчерам о чрезвычайной ситуации на борту, пишет Wall Street Journal.

Как пишет Reuters, глава Иранской организации гражданской авиации Али Абедзаде исключил возможность передачи "черных ящиков" производителю самолета компании Boeing. Расшифровывать показания самописцев будут в Иране, отмечает агентство ISNA.

Также до сих пор неясно, допустят ли иранцы представителей США на место крушения, как принято при расследовании большинства авиапроисшествий с американскими самолетами.

Фото: ЕРА

Иорданское издание Al Hadath первым сообщило, что причиной катастрофы мог стать ракетный обстрел. Подтверждений этому не приводилось. Ряд изданий напомнил, что за несколько часов до вылета рейса PS752 иранские войска нанесли удар по двум базам в Ираке, которые используют американские войска.

При этом в районе международного аэропорта Тегерана нет военных объектов, а сам воздушный узел и до, и после катастрофы работал в обычном режиме: самолеты взлетали и приземлялись по расписанию.

Официальные лица пока не выдвигали версий случившегося. Посольство Украины в Тегеране утром 8 января разместило сообщение, в котором говорилось: "На данный момент версия теракта или ракетной атаки исключается". Вскоре текст отредактировали, эта фраза из него исчезла.

Как сказал представитель ОРПГАИ Реза Джафарзаде, в распоряжении следователей нет информации о том, что самолет МАУ мог быть сбит ракетой, пишет ISNA.

В то же время авиационный эксперт Вадим Лукашевич в комментарии "ГОРДОН" выразил мнение, что версию об уничтожении самолета ракетой не стоит отбрасывать. "То, что мы сегодня можем знать точно: самолет не развалился в воздухе, а разрушился от столкновения с землей. Смерть пассажиров наступила мгновенно", – отметил он.

Реакция в Украине

Руководители авиакомпании МАУ сообщили на брифинге, что Boeing, выполнявший рейс Киев – Тегеран – Киев, был построен в 2016 году. Последний техосмотр прошел 6 января 2020 года. Перелет в Иран прошел штатно, замечаний к техническому состоянию борта в аэропорту Имам Хомейни не было. Управлял воздушным судном опытный экипаж, подчеркнул вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский.

Авиаперевозчик заявил о приостановке рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

За все время существования компании МАУ это первая авиакатастрофа с человеческими жертвами.

ВИДЕО

Видео: Радіо Свобода / YouTube

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук позже добавил, что вводится временное ограничение на полеты самолетов украинского гражданского флота в воздушном пространстве Ирана.

Президент Владимир Зеленский написал в Telegram: "Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота [Украины]".